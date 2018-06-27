Собянин уволил замглавы департамента ЖКХ Москвы

27.06.2018 20:31



Сергей Собянин уволил Сергея Зинченко с должности замруководителя департамента ЖКХ Москвы. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте мэра Москвы, передает агентство городских новостей "Москва".

"Освободить Зинченко Сергея Николаевича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", - указано в документе.

Уточняется, что Зинченко был назначен на должность заместителя руководителя департамента ЖКХ Москвы в июле прошлого года.