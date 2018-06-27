Польский премьер предлагает изменить закон о холокосте

27.06.2018 11:05



Польский премьер Матеуш Моравецкий предлагает изменить законодательство, и отменить уголовное наказание за обвинение Польши и ее народа в преступлениях холокоста, передает РИА Новости со ссылкой на шефа канцелярии премьера Михала Дворчика. По его словам, премьер обратился с соответствующим предложением к маршалу Сейма, опросив его дополнить повестку дня пунктом, в котором идет речь о поправках в закон об Институте Национальной Памяти.