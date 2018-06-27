Власти отказались от идеи продавать лекарства в магазинах

27.06.2018 08:30



В России остановлена разработка законопроекта, который разрешает продажу безрецептурных лекарств в российских магазинах, о чем сообщает «Коммерсант». Как пишет издание, 22 июня Департамент социального развития правительства направил письмо в ряд структур (включая Минздрав и Минпромторг), в котором говорится о том, что о нормативном акте доложили вице-премьеру Татьяне Голиковой. Копия письма есть в распоряжении редакции.