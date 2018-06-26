Таинственный объект в космосе быстро расширяется и грозит Большим взрывом

26.06.2018 23:58



Фото: dailystar.co.uk

Исследователи обнаружили в глубоком космосе объект, который может спровоцировать Большой взрыв. В Сети было размещено видео, в котором рассказывается об открытии, сделанном телескопом ATLAS в обсерватории, расположенной на вершине Мауна-Кеа на Гавайях. По словам астрономов, семнадцатого июня ими был замечен взрыв, который случился на расстоянии более 200 млн световых лет от нашей планеты. Загадочный объект, который получил название “корова”, в сто раз ярче любой сверхновой звезды. Данный объект разрастается с нарастающей скоростью. Как сообщили ученые, вспышка представляет собой высокоэнергетическое облако с температурой 9000°С, частицы которого разлетаются наружу со скоростью 19312 км/с. Но причина его возникновения пока не названа. По словам доктора Кейт Магуайр объект появился буквально из ниоткуда. Она также заметила, что облако довольно необычно, учитывая его скорость и яркость. Владелец ютуб-канала secureteam10, на котором было размещено видео, пытается выяснить является ли данное явление естественным либо искусственно созданным, пишет rusdialog.ru. К данному моменту ролик посмотрели уже 376 735 человек.





