Артем Дзюба – самый упоминаемый футболист после игры с Уругваем

26.06.2018 21:50



Один из лучших российских футболистов Артем Дзюба оказался самым упоминаемым игроком после прошедшего матча с командой Уругвая, которая победила Россию со счетом 3:0. Как передает ТАСС со ссылкой на данные Brand Analytics, в общей сложности со стадиона «Самара Арена» пользователи разместили порядка 30 тысяч сообщений.

Дзюба упоминался 1992 раза, на втором месте – наставник россиян Станислав Черчесов (858 упоминаний), на третьем – Денис Черышев (651 упоминание).