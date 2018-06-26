Индексация тарифа "Платона" откладывается на неопределенный срок

26.06.2018 20:49



Министерство транспорта РФ подтвердило перенос индексации тарифов "Платона" - системы взимания пошлин с тяжелого грузового транспорта, пишет Коммерсант. Так, в соответствии с распоряжением Правительства РФ тариф системы "Платон" должен индексироваться каждый год с учетом инфляции, однако, индексацию уже дважды откладывали. В настоящее время тариф равен 1,9 руб. за 1 км пути. Новые сроки индексации тарифа не называются.