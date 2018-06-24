Эрдоган объявил о своей победе на выборах президента страны

24.06.2018 23:59



Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV рассказал о том, что народ доверил ему пост президента страны. 24 июня в Турции прошли президентские и парламентские выборы, пишет 360tv.ru.

"Наш народ доверил нам работу по исполнению обязанностей президента", - сообщил Эрдоган в ходе своего выступления в Стамбуле.

В Турции уже обработано 95 процентов избирательных бюллетеней. С результатом 52,5 процента голосов лидирует Эрдоган. Его ближайший соперник — Мухаррем Индже набрал 30,7 процента голосов.