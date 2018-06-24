Космодром «Восточный» увеличит частоту запуска ракет

24.06.2018 19:23



Дмитрий Рогозин. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Космодром «Восточный» может выполнять пуски ежемесячно, такую задачу ставит перед собой генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В интервью RT он также сообщил о том, что «Восточный» был построен в сжатые сроки посреди тайги и сейчас это современный космодром, который нужно должным образом использовать.

Космодром «Восточный» расположен на Дальнем Востоке в Амурской области. Общая площадь космодрома составляет порядка 700 квадратных километров. Это первый российский гражданский космодром.