Космодром «Восточный» увеличит частоту запуска ракет
Дмитрий Рогозин. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Космодром «Восточный» может выполнять пуски ежемесячно, такую задачу ставит перед собой генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
В интервью RT он также сообщил о том, что «Восточный» был построен в сжатые сроки посреди тайги и сейчас это современный космодром, который нужно должным образом использовать.
Космодром «Восточный» расположен на Дальнем Востоке в Амурской области. Общая площадь космодрома составляет порядка 700 квадратных километров. Это первый российский гражданский космодром.
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