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ИЗМИР

Кот Ахилл стал лучшим предсказателем результатов матчей ЧМ

24.06.2018 16:38
Кот Ахилл стал лучшим предсказателем результатов матчей ЧМ

© Photo: Press service of The State Hermitage Museum

Эрмитажный кот Ахилл из Санкт-Петербурга возглавил рейтинг животных-оракулов, которые точно предсказывают результаты матчей чемпионата мира по футболу. На втором месте - московский медведь Яков Потапыч. Рейтинг был подготовлен аналитическим агентством «ТурСтат», передает Life.ru.

В рейтинг попали: петербургский кот Ахилл, московский медведь Яков Потапыч, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода, лемур Спартак из Екатеринбурга, сочинская выдра Гарри, коза Забияка из Самары и олень Яша из Химок.

На первом месте оказался кот Ахилл, поскольку он верно предсказал победу российской сборной над командой Египта и Саудовской Аравии, а также победу сборной Ирана над национальной командой Марокко и сборной Бразилии над сборной Коста-Рики.

Потапыч верно назвал сборную РФ победительницей матчей с Саудовской Аравией и Египтом и угадал ничью Португалии и Испании. Помимо этого, мишка предсказал ничью между Аргентиной и Исландией.

Нижегородский тапир предсказал победу Англии над Панамой, неправильно предсказал победу Аргентины над Хорватией, верно предсказал победу сборной России над Египтом и победу Швеции над Южной Кореей.

Енот Нафаня из Иркутска занял последнее место в рейтинге. Он верно предсказал победу сборной РФ над Саудовской Аравией, однако был уверен, что с Египтом наши футболисты сыграют вничью.

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