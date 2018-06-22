Ученые выяснили, что тревожные люди меньше рискуют

22.06.2018 19:31



Группа ученых выяснила, что тревожные люди рискуют меньше, чем обычные, пишет Gazetadaily. Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие люди с самым высоким и самым низким уровнем тревожности.

Как считают эксперты, у тревожных людей более высокая активность области мозга, отвечающей за когнитивный контроль. Поэтому менее рискованные решения – это наименее затратные действия в эмоциональном плане.