Авиакомпании предупреждают о нарушениях рейсов из-за забастовки французских диспетчеров

22.06.2018 19:11



Авиакомпании Ryanair, Aer Lingus и Easyjet предупредили об нарушениях или отмене рейсов в субботу и воскресенье из-за забастовки французских диспетчеров воздушного движения, пишет ВВС. Так, авиакомпания Ryanair была вынужден отменить «ряд рейсов». Aer Lingus предупредила о «нарушениях полета», в то время как Easyjet сказала, что 65% ее рейсов используют французское воздушное пространство и могут быть отложены. Пассажирам рекомендуется проконсультироваться со своими авиалиниями перед поездкой.