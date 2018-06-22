Минобороны считает, что ОЗХО нарушает Конвенцию о запрещении химоружия

22.06.2018 18:47



Глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Игорь Кириллов заявил, что ОЗХО нарушают положения Конвенции о запрещении химического оружия, так как расследуют инциденты, связанные с применением отравляющих веществ, не выезжая на место происшествия, пишет РБК. Кириллов опасается, что расследование химатаки в сирийской Думе будет окончено предъявлением доказательств, не соответствующих действительности.