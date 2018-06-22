Футболисты сборной Аргентины требуют уволить тренера

22.06.2018 11:25



Игроки национальной сборной Аргентины заявили, что не хотят, чтобы их нынешний наставник Хорхе Сампаоли руководил ими в матче, который станет последним в групповом этапе ЧМ-2018. Как передает Лента.ру, об этом сообщает Twitter журналиста America TV Себастьяна Темпоне. По его словам, футболисты провели собрание, во время которого заявили о своем единогласном решении по поводу того, чтобы Сампаоли отстранили с поста главного тренера в предстоящем матче со сборной Нигерии.