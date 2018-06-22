Сборная Египта обжалует судейство в матче ЧМ-2018 с Россией

22.06.2018 08:33



Футбольная ассоциация Египта планирует обжаловать в ФИФА (Международная федерация футбола) судейство в игре со сборной России, которая прошла в рамках группового этапа ЧМ-2018, передает РИА Новости со ссылкой на FilGoal. По словам представителя ассоциации Хани Абу Реда, судьи несколько раз серьезно и очевидно ошибались. В частности, главный судья не стал смотреть видеоповтор эпизода, в котором упал египетский футболист Марвана Мохсена, где на его взгляд, можно было назначить пенальти.