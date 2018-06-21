Audi и Airbus проведут испытания летающего такси

21.06.2018 23:40



Фото: sg.news.yahoo.com

Компания Audi совместно с фирмой Airbus приступила к разработке летающего такси. Новинка под названием Pop.Up. была представлена еще в марте 2017 г.

Немецкие власти считают, что аэротакси ускорит передвижение людей между центром города и пригородом, и кроме того, поможет частично решить проблему транспортной загруженности автомобильных дорог.

Немецкое правительство также подписало протокол о намерении создать систему мобильности в условиях мегаполиса в пригороде Ингольштадта, где и будет проходить тестирование летающего аппарата.

Проект Pop.Up предполагает создание универсальных пассажирских капсул. Если такая капсула попадет в автомобильный затор, то она подключится к летательному аппарату, который по воздуху доставит пассажиров в необходимый пункт назначения, пишет Федеральное агентство новостей.