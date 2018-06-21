21.06.2018 20:18



Новое исследование американских ученых показывает, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана вирусом герпеса, пишет The Telegraph.

Болезнь Альцгеймера возникает, когда липкие бляшки амилоида растут в мозге, убивая его клетки. Новое исследование группы ученых из США показало, что в мозге людей, умерших от болезни Альцгеймера, почти вдвое превышен уровень содержания вирусов герпеса HHV-6A и HHV-7. Специалисты считают, что вирусы могут вызвать иммунный «каскад», который стимулирует рост амилоидных бляшек.

Это новое исследование является важным шагом вперед, поскольку в нем освещаются конкретные механизмы, связанные с заболеванием. Теперь, необходимо исследовать влияние вирусов в экспериментальных исследованиях, чтобы установить, связаны ли эти вирусы причинно-следственной связью с болезнью Альцгеймера, и с помощью этой информации разработать новые методы лечения и профилактики болезни.