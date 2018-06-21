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ИЗМИР

Болезнь Альцгеймера может быть вызвана вирусом герпеса

21.06.2018 20:18
Болезнь Альцгеймера может быть вызвана вирусом герпеса

Новое исследование американских ученых показывает, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана вирусом герпеса, пишет The Telegraph.

Болезнь Альцгеймера возникает, когда липкие бляшки амилоида растут в мозге, убивая его клетки. Новое исследование группы ученых из США показало, что в мозге людей, умерших от болезни Альцгеймера, почти вдвое превышен уровень содержания вирусов герпеса HHV-6A и HHV-7. Специалисты считают, что вирусы могут вызвать иммунный «каскад», который стимулирует рост амилоидных бляшек.

Это новое исследование является важным шагом вперед, поскольку в нем освещаются конкретные механизмы, связанные с заболеванием. Теперь, необходимо исследовать влияние вирусов в экспериментальных исследованиях, чтобы установить, связаны ли эти вирусы причинно-следственной связью с болезнью Альцгеймера, и с помощью этой информации разработать новые методы лечения и профилактики болезни.

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