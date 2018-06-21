Сбербанк обновит программу лояльности "Спасибо от Сбербанка"

21.06.2018 16:20



Пресс-служба Сбербанка РФ анонсировала обновление с 1 июля программы лояльности "Спасибо от Сбербанка", пишет ТАСС. "Спасибо", "Большое Спасибо", "Огромное Спасибо", "Больше, чем Спасибо", так будут называться четыре уровня новой программы. Клиенты смогут выполнять ежемесячные задания для получения бонусов и перехода на новый уровень. Только на уровне "Больше, чем Спасибо" у пользователей будет возможность обменивать бонусы на денежные средства.