Футболистам Уругвая перед игрой с Россией поставили ультиматум

21.06.2018 14:48



Главный наставник национальной сборной Уругвая Оскар Таберес поставил своим подопечным перед игрой с Россией ультиматум, передает Sport24. После того, как уругвайцы победили Саудовскую Аравию (1:0) Таберес дал комментарий по поводу предстоящей игры с россиянами. «Уругвай должен выиграть у России или умереть», — заявил тренер. Подчеркнув, что заключительный матч в группе важен для команды, поскольку именно он определит, с какого места Уругвай выйдет в финальную часть ЧМ-2018.

Напомним, что матч между сборными Уругвая и Россией пройдет 25 июня в Самаре.