Футболисты сборной России Жирков и Дзагоев тренируются по индивидуальной программе

21.06.2018 14:13



Игроки национальной сборной России Юрий Жирков и Алан Дзагоев тренируются по индивидуальной программе. Как передает РИА Новости, тренировки защитника и полузащитника в четверг проходят в тренажерном зале.

Напомним, что Дзагоев травмировался в матче с Саудовской Аравией: медики диагностировали повреждение мышц задней поверхности бедра. Что касается Жиркова, то, по информации Главного тренера команды Станислава Черчесова, футболиста пришлось заменить из-за боли, которая возникла в голеностопе.

О том, смогут ли игроки принять участие в ближайшем матче, пока ничего не сообщается.