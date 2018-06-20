Безопасная прогулочная зона будет организована на улице Ильинка до конца чемпионата мира

20.06.2018 23:03



Безопасная прогулочная зона будет организована на улице Ильинка в центре столицы до конца ЧМ-2018, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Источник агентства сообщил о том, что 21 июня на Красной площади будет открыт парк футбола ЧМ. На протяжении всего чемпионата в парке будут проходить мастер-классы, автограф-сессии известных футболистов, футбольные матчи и розыгрыши призов. Помимо этого в парке будет выставлен Кубок победителей ЧМ-2018. В связи с этим ожидается большое количество посетителей. Для удобства пешеходов на улице Ильинка будет организована безопасная зона для прогулок до конца чемпионата.