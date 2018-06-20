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ИЗМИР

Дело Насти Рыбки и Алекса Лесли передано в прокуратуру Таиланда

20.06.2018 17:42
Дело Насти Рыбки и Алекса Лесли передано в прокуратуру Таиланда

Полиция Таиланда передала в прокуратуру дело Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), Алекса Лесли (Александра Кириллова) и еще шестерых граждан России и Белоруссии, которые были арестованы в Патайи за проведение и участие в нелегальном секс-тренинге, пишет РИА Новости. Теперь, по словам адвоката задержанных, в течение двух недель прокуратура рассмотрит материалы и вынесет решение или вернет дело на доследование.

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