Guardian: Россия – это замечательное место проведения ЧМ-2018

20.06.2018 08:56



Британская Guardian выпустила статью «десять вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира», передает ТАСС. В публикации, в частности, говорится о том, что британские болельщики поменяют свое мнение по поводу России в позитивную сторону.

Как пишет издание, Россия «стала замечательным местом проведения чемпионата мира 2018 года по футболу». Представители СМИ убеждены, что болельщики уедут из России только с хорошими воспоминаниями и другим взглядом на нашу страну. Кроме этого, в статье говорится о том, что англичане дали большую оценку радушию и гостеприимству россиян.