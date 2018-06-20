США надеются в ближайшее время получить от КНДР останки около 200 американских военных

20.06.2018 05:56



В ходе переговоров в Сингапуре 12 июня главы США и КНДР договорились о передаче останков около 200 американских военнослужащих, которые погибли в 1950-53 годах во времена Корейской войны, и были захоронены в Северной Корее, передает «Интерфакс», ссылаясь на информацию телеканала CNN.

Уточняется, что точная дата и место передачи останков пока не установлены, но американское правительство готово принять их уже на этой неделе.