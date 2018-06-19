Курникова и Иглесиас показали на трогательных фото с детьми, за кого болеют на ЧМ-2018

19.06.2018 23:58



Известная российская теннисистка Анна Курникова и ее гражданский супруг испанский певец Энрике Иглесиас, показали, за кого болеют вместе с детьми на ЧМ-2018.

Звезды разместили в социальной сети трогательные фото со своими близнецами. На одной из фотографий Анна с малышом болеет за РФ, а Энрике (тоже с ребенком) - за Испанию. Забавные фотографии вызвали у интернет-сообщества лишь улыбки, передает РЕН ТВ.