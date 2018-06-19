Россия введет ответные пошлины на введение США тарифов на сталь и алюминий

19.06.2018 17:33



Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что так как США отказываются компенсировать потери РФ из-за ввода Америкой импортных пошлин на сталь и алюминий, Россия, в самое ближайшее время, введет ответные пошлины на товары экспортируемые из США, пишет Интерфакс. По словам министра, эти пошлины коснутся только тех товаров, аналоги которых есть на российском рынке. О каких именно товарах идет речь Орешкин не уточнил.