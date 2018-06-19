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ИЗМИР

«Нафтогаз» требует ускорить процесс по спору с «Газпромом»

19.06.2018 09:42
«Нафтогаз» требует ускорить процесс по спору с «Газпромом»

Украинский «Нафтогаз» решил подать в стокгольмский суд требование, в котором звучит просьба ускорить процесс по рассмотрению апелляции «Газпрома», которую российская компания подала на решение арбитража по спору между компаниями. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал сотрудник отдела делопроизводства судебной палаты.

Напомним, что ранее решением апелляционного суда округа Свеа (Швеция) было удовлетворено ходатайство «Газпрома», и, как следствие, приостановлено исполнение «вердикта по контракту на транзит газа».

Объясняя свое требование ускорить процесс по рассмотрению ходатайства, в украинской компании отметили, что решение суда уже начали приводить в исполнение.

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