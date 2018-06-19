В России разработали новый беспилотный танк «Тачанка»

19.06.2018 05:36



Новый беспилотный танк «Тачанка» разработали в России на базе новейшей боевой платформы Т-14 «Армата», Танк имеет отличные боевые характеристики: 125-миллиметровую пушку с цифровой системой управления огнем, высокую степень броневой защиты, а также большую проходимость и подвижность. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на доклад третьего центрального научно-исследовательского института министерства обороны РФ.