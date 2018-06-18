В Минфине поддержат снижение порога беспошлинной интернет-торговли

18.06.2018 14:27



В Минфине планируют оказать поддержку дальнейшему снижению порога беспошлинной интернет-торговли после 2020 года, о чем РИА Новости заявил директор департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов. Он уточнил, что это произойдет, если будет отработан механизм по администрированию платежей. Отметив, что в данный момент пока нет четкого понимания того, каким образом работают данные IT-системы.