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ИЗМИР

Футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование

18.06.2018 11:32
Футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование

ФК «Амкар» (Пермь) прекращает свое существование, о чем сообщил владелец клуба Геннадий Шилов. Отвечая на соответствующий вопрос, он заявил, что клуб «не будет подавать заявляться в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ)». По словам Шилова, у клуба нет финансирования, а копить долги нет смысла. Вместе с этим он отметил, что на футболистов «Амкара» существует спрос.

Напомним также, что на прошлой неделе РФС принял решение отозвать лицензию у пермского клуба по причине отсутствия финансовых гарантий. Этак команда выступает в высшем футбольном дивизионе, начиная с 2004 года.

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