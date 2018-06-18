Футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование

18.06.2018 11:32



ФК «Амкар» (Пермь) прекращает свое существование, о чем сообщил владелец клуба Геннадий Шилов. Отвечая на соответствующий вопрос, он заявил, что клуб «не будет подавать заявляться в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ)». По словам Шилова, у клуба нет финансирования, а копить долги нет смысла. Вместе с этим он отметил, что на футболистов «Амкара» существует спрос.

Напомним также, что на прошлой неделе РФС принял решение отозвать лицензию у пермского клуба по причине отсутствия финансовых гарантий. Этак команда выступает в высшем футбольном дивизионе, начиная с 2004 года.