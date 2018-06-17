Мексика победила Германию в матче первого тура ЧМ-2018

17.06.2018 23:10



На стадионе "Лужники" состоялся первый матч группы "F" ЧМ-2018. Встреча прошла между сборными Германии и Мексики, пишет discover24.ru. Уточняется, что матч посетило более 78 тысяч зрителей. По результатам двух таймов, победа в данном противостоянии была присуждена команде из Мексики. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.

Единственный мяч забил полузащитник сборной Мексики Ирвинг Лосано на 35-й минуте.