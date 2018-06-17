Трамп объяснил, почему приостановил совместные учения США и Южной Кореи

17.06.2018 18:11



Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о том, что совместные военные учения США и Южной Кореи слишком дороги и провокационны. Об этом он написал в своем микроблоге в сети Twitter.

"Приостановка "военных игр" на время переговоров была моей просьбой, потому что они очень дорогие и направляют плохой свет на добросовестные переговоры. Кроме того, они довольно провокационные", - сообщил американский лидер.

Он также отметил, что учения могут возобновиться в любой момент в случае срыва переговоров с Северной Кореей. Трамп также выразил надежду на то, что этого не случится.

Двенадцатого июня глава Белого дома после встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном сделал заявление, что Соединенные Штаты прекратят военные учения в районе Корейского полуострова.