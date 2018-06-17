Далай‐лама поделился секретом счастья

17.06.2018 15:24



Фото: addicted2success.com

Человек станет счастливым тогда, когда его ум станет спокойным, а в душе будет царить мир, сообщил Далай-лама XIV в ходе духовных учений для буддистов, которые в настоящее время проходят в Риге. По мнению духовного лидера, воспитание в материалистической системе ценностей вынуждает человека желать все больше и больше. Как считает Далай-лама, безудержные желания разрушают не только самого человека, но и окружающую среду, пишет rueconomics.ru.

Так гнев, зависть, чувство конкуренции, всевозможные страхи влекут за собой только страдание. Они ведут к разрушению иммунной системы, тогда как сострадание и покой ума ее лишь укрепляют. Если относиться к другому человеку с состраданием и альтруизмом, то отрицательных эмоций будет намного меньше, а счастья - больше.

Базовая человеческая природа - сострадательная, и как раз она поможет обрести счастье, если к ней прислушаться, убежден духовный лидер тибетского буддизма.

Далай-лама также отметил, что без любви и сострадания нельзя рассчитывать на внутренний покой. Нужно сначала обрести мир в душе, чтобы он воцарился и на всей планете.