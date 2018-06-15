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ИЗМИР

Нет необходимости вывозить из-за рубежа клиентов Polar Tour

15.06.2018 19:02
Нет необходимости вывозить из-за рубежа клиентов Polar Tour

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что клиентов разорившейся компании Polar Tour не придется вывозить из-за границы, так как деньги за всех улетевших клиентов полностью заплачены, пишет Коммерсант. Пострадать могут только те клиенты, кто полностью или частично оплатил поездку, а Polar Tour не перевел деньги оператору. В настоящее время, РСТ выясняет количество таких клиентов

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