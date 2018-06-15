Fox принес извинения за трансляцию неприличного жеста Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018

15.06.2018 17:14



Американский телеканал Fox принес извинения телезрителям за трансляцию инцидента с британским певцом Робби Уильямсом, который показал неприличный жест на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в Москве, пишет РИА Новости. По мнению Ильи Авербуха, который выступал режиссером церемонии, этот жест мог быть адресован политикам и СМИ, которые критиковали Уильямса за участие в мероприятии.