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ИЗМИР

Углеводы и жиры, любимая комбинация в продуктах для нашего мозга

15.06.2018 14:37
Углеводы и жиры, любимая комбинация в продуктах для нашего мозга

Почему некоторые из нас склонны переедать определенные продукты, даже если мы не голодны? Исследователи из Йельского университета показали, как комбинация углеводов и жиров может включить систему вознаграждения мозга, пишет Medical Daily. 

В исследовании принимали участие 206 взрослых, которые были показаны фотографии закусок, содержащих главным образом жир, в основном сахар, и комбинацию жира и углеводов. Их попросили оценить, сколько калорий находилось в продуктах питания, а также выяснить, сколько они будут платить за это. Ученые обнаружили, что продукты, содержащие как жиры, так и углеводы, включали нейронные цепи в центре вознаграждения мозга больше, чем любой другой вариант пищи. Участники также были готовы заплатить больше денег за продукты с комбинацией жиров и углеводов по сравнению с продуктами, содержащими только жиры или только углеводы. 

Авторы исследования объясняют, почему наш мозг работает таким образом. Наши предки в основном ели естественные источники пищи и не потребляли закуски, сочетающие жиры и углеводы. Но сегодня наши современные меню предлагают варианты от пиццы до пончиков до других обработанных продуктов. Поскольку эти продукты существуют не слишком долго, мозг человека, возможно, не развился, чтобы справиться с реакцией, которую они вызывают. Эти результаты могут помочь специалистам понять, как система вознаграждения способствует увеличению веса, способствуя перееданию, даже если человек не голоден. 

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