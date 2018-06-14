Дональд Трамп признал Крым территорией России

14.06.2018 19:28



Во время официального ужина лидеров G7 американский президент Дональд Трамп заявил, что Крым является территорией России, так как люди, проживающие в Крыму говорят на русском языке, пишет газета Известия со ссылкой на портал BuzzFeed. Также, президент США выразил недоумение поддержкой украинских властей лидерами G7. По его мнению, Украина является одной из стран, с самым высоким уровнем коррупции в мире. Представители Белого дома отказались прокомментировать слова президента Трампа.