Сенатор Пушков: Смерть Станислава Говорухина трудно принять

14.06.2018 12:14



Смерть режиссера Станислава Говорухина – факт, который будет очень сложно принять. Как передает РИА Новости, об этом в своем Твиттере написал сенатор Алексей Пушков. «Казалось, он всегда будет среди нас — со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом», — говорится в сообщении.

Напомним, что знаменитого режиссера не стало сегодня. Он скончался в санатории Барвиха после продолжительной болезни. Станиславу Говорухину было 82 года.