В Кемерове разбирают стихийный мемориал около «Зимней вишни»

14.06.2018 10:49



Кемеровские власти при поддержке волонтеров и добровольцев епархии приступили к разбору стихийного мемориала, который образовался около сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом Интерфаксу рассказали в пресс-службе мэрии.

Цветы, иконы и игрушки, которые люди начали приносить в первый день трагедии, будут рассортированы. Затем их очистят. Те, которые пригодны для использования, передадут церкви, остальные отправят на утилизацию. Игрушки планируется передать в детские дома, малоимущие семьи, а также в детские медицинские учреждения.