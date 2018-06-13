Поклонники окружили прибывшего на открытие ЧМ-2018 Робби Уильямса

13.06.2018 23:55



Британский певец Робби Уильямс, который прибыл в Москву для участия в торжественной церемонии открытия ЧМ-2018, оказался в окружении своих преданных поклонников.

Столь трогательный момент попал в объектив видеокамеры, передает РЕН ТВ.

На записи видно, как некоторые поклонники подходят к известному исполнителю и фотографируются с ним.

Уточняется, что артист пообщался с болельщиками, возвращаясь с репетиции из «Лужников», где 14 июня он должен выступить на открытии мундиаля.