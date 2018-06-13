Шарапова не сыграет в Бирмингеме

13.06.2018 23:10



Фото: Риа Новости/Алексей Куденко

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который должен состояться в Бирмингеме, сообщает RT на русском.

"У меня хорошие воспоминания от Бирмингема, поэтому я расстроена, что не смогу сыграть здесь в этом году…", - передает слова спортсменки пресс-служба организаторов турнира.

Шарапова сообщила о том, что в данный момент ей необходимо заботиться о своем теле и здоровье. Она также добавила, что поэтому ей придется принять такое тяжёлое решение, как это.

Соревнования в Бирмингеме (Великобритания) будут проходить с 16 - 24 июня.