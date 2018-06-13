13.06.2018 22:07



Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 27 июня примет в Белом доме президента Португалии Марселу Ребелу де Созу. Об этом сообщили в Белом доме, передает RT на русском.

"Португалия - это важный союзник по НАТО и партнёр в Афганистане, а также в кризисных регионах Африки. Она также присоединилась к нам в оказании давления на Северную Корею", - говорится в опубликованном заявлении.

Кроме того, сообщается, что данная встреча может стать символом тесной связи между США и Португалией.

Напомним, прежде Трамп заявил о намерении пригласить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Белый дом.