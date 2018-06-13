Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в здании Театра.doc в центре столицы

13.06.2018 21:36



Сотрудники московской полиции проверяют информацию после анонимного телефонного звонка о заложенном взрывном устройстве в здании Театра.doc в центре города, передает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник агентства сообщил о том, что в отдел полиции позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва в театре, который расположен по адресу: Малый Казенный переулок дом № 12, строение 2. Он также добавил, что сотрудники правоохранительных органов проверяют поступившую информацию и что к зданию следуют кинологи.