Люди лучше запоминают информацию через виртуальную реальность

13.06.2018 21:13



В то время как использование виртуальной реальности (VR) для игр и развлечений продолжает расти, технология также демонстрирует перспективы изменения ландшафта таких отраслей, как медицина, образование и подготовка кадров, пишет Eurek Alert. В связи с этим, исследователи из Университета штата Мэриленд провели один из первых углубленных анализов того, смогут ли люди лучше учиться через виртуальную, погруженную среду, в отличие от более традиционных платформ, таких как двумерные настольный компьютер или карманный планшет.

Исследователи обнаружили, что люди лучше запоминают информацию, если они представлены им в виртуальной среде. Результаты исследования были недавно опубликованы в журнале Virtual Reality .

«Эти данные увлекательны тем, что они предполагает, что захватывающие среды могут предложить новые пути для улучшения результатов в образовании и высококвалифицированных тренингах», - говорит Амитабх Варшни, профессор информатики и декан Колледжа компьютерных, математических и естественных наук в Университете штата Мэриленд. Также профеессор проводит несколько крупных исследований с участием виртуальной и дополненной реальностей, в том числе в тесном сотрудничестве со специалистами здравоохранения, заинтересованными в разработке диагностических инструментов для неотложной медицины и хирургических целей.