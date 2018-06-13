Герман Клименко не вошел в состав новой Администрации президента РФ

13.06.2018 17:45



Герман Клименко, ранее занимавший должность советника президента России по вопросам развития интернета, не вошел в состав новой Администрации президента, пишет РБК. Соответствующий указ подписал глава России Владимир Путин. Так, в соответствии с указом, на должности советников президента переизбраны Сергей Глазьев, Михаил Федотов, Антон Кобяков, Вениамин Яковлев, Александра Левицкая и Владимир Толстой.