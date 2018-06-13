Режиссер Станислав Говорухин жив, но находится в больнице в крайне тяжелом состоянии

13.06.2018 13:49



Станислав Говорухин находится в Центральной клинической больнице, куда его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Об этом Интерфаксу рассказал собеседник из медицинских кругов. Вместе с этим агентство отмечает, что на данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Кроме этого, как сообщил пресс-секретарь Говорухина, режиссер жив. Напомним, что ранее некоторые СМИ сообщили о смерти режиссера. «Станислав Сергеевич живой», - говорится в сообщении.