Глава КНДР Ким Чен Ын вылетел из Пхеньяна в Сингапур на встречу с Трампом

10.06.2018 05:37



На встречу с американским президентом Дональдом Трампом в 02:30 мск из аэропорта столицы КНДР в Сингапур вылетел глава Северной Кореи Ким Чен Ын, передает «Газета.RU, ссылаясь на информацию южнокорейского агентства «Ренхап».

Как сообщается на сайте kp.ru, главы двух стран прибудут в Сингапур за несколько дней до проведения встречи, но саммит запланирован на 12 июня и пройдет в отеле Capella на острове Сентоса, расположенного в южной части Сингапура.