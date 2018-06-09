Школьную учительницу уволили за фотосессию в купальнике

09.06.2018 15:18



В Омске уволили учителя городской школы №7 за то, что в интернете появились ее фотографии в купальнике. По мнению властей города, преподаватель нарушила кодекс профессиональной этики, который принят в школе и согласован с учителями и родителями. Сама учительница рассказала, что в свободное от основной деятельности время занималась в модельной школе и делала фотосессию для рекламы магазина. И именно модельная школа выложила ее фото в интернет.