Джордж Мартин напишет сценарий к приквелу сериала "Игра престолов"

09.06.2018 14:31



Джордж Мартин и сценаристка Джейн Голдман приступили к написанию сценария для нового сериал, пишет Интерфакс. Он станет приквелом к популярному сериалу "Игра престолов", последний сезон которого выходит летом 2019 года. В новом сериале будет описано время за 1000 лет до основного сюжета. Телезрители узнают много секретов Вестероса и легенд Старков, а также происхождение Белых ходоков и другие тайны. Возможно, новый сериал расскажет о Азоре Ахае и времени создания Стены.