В Косово задержан бельгиец, который хотел устроить теракты

09.06.2018 10:17



Двух косовских албанцев, мужчину и женщину, арестовали в Косово, передает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. Задержанных подозревают в намерениях устроить теракты против военных НАТО в Косово. Атакам должны были также подвергнуться объекты на территории Франции и Бельгии. Злоумышленники планировали это сделать с помощью заминированных автомобилей. У задержанного мужчины есть бельгийское гражданство. О других подробностях пока не сообщается.