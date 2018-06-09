Минобороны РФ прорабатывает изменения правил призыва на военную службу

09.06.2018 05:39



В настоящее время Минобороны прорабатывает поправки к положению в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые должны окончательно сформировать и одобрить к июлю 2018 года, сообщили газете «Известия» в ведомстве.

По его данным, в результате нововведения всех призывников планируют разделить на новобранцев, которые не имеют воинского звания и находятся в запасе (например, вчерашние школьники), и призывников, которые имеют воинские звания, но не числятся в запасе.

Отмечается, что для первых срок службы будет отсчитываться со дня присвоения звания. Для второй категории началом срока службы будет считаться день приказа военкома о направлении в воинскую часть.